Oggi 25 aprile, in occasione del 76° anniversario della Liberazione, una delegazione dei Vigili del Fuoco di Avellino con in testa il Comandante Ing. Mario Bellizzi, ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta in via Matteotti, presso il monumento dei caduti, alla presenza delle autorità civili e militari.

