AVELLINO. La Scuola dell’Infanzia – Ludoteca “Topo Gigio” organizza un Open day per presentare le attività didattiche

Un fantastico pomeriggio all’insegna del divertimento per i più piccoli. Sabato 1 febbraio la Scuola dell’Infanzia – Ludoteca “Topo Gigio” organizza un Open day per presentare le attività didattiche, conoscere le maestre e mostrare la struttura che ha sede in via Saverio Marotta ad Avellino (località Valle).

I genitori e i loro bambini, dalle 16:30 in poi, potranno trascorrere qualche ora insieme per scoprire tanti modi divertenti per apprendere giocando. Sarà l’occasione per gustare insieme un aperitivo, mentre i più piccoli potranno partecipare alle attività e ai giochi a loro dedicati. Ma anche per ritirare la modulistica relativa alle iscrizioni, che partiranno proprio il 1 febbraio e saranno aperte fino al 2 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 15:00.

Disegnare, colorare, osservare ciò che li circonda, essere liberi di esprimersi e imparare a condividere, sin dai primi anni di vita, è ciò che serve ai bambini per sviluppare tappa dopo tappa il loro apprendimento e che a noi piace insegnare con tante e diverse attività didattiche e creative che potrete conoscere sabato pomeriggio.

Per questo vi aspettiamo numerosi.

