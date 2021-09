AVELLINO. La sfida di “Sistema Irpinia”: una possible svolta per il turismo.

Questa mattina, presso la Sala Auditorium Polo Giovani, si é svolta la presentazione del grande progetto di rilancio del turismo delle aree interne dell’Irpinia. Ad organizzare l’evento Fondazione Sistema Irpinia rappresentata da Donatella Cagnazzo e l’amministrazione provinciale di Avellino rappresentata da Domenico Biancardi, tra gli invitati il Mons. Arturo Aiello vescovo di Avellino, l’assessore regionale Casucci, i sindaci dei comuni irpini e i giovani corsisti che animeranno gli Hub attivati nei vari distretti turistici

. Due le tematiche affrontate: la destinazione Irpinia e le imprese virtuose. Dopo i saluti iniziali sono intervenuti a turno i relatori, a coordinare gli interventi il giornalista Annibale Discepolo che nella sua introduzione ha sottolineato l’importanza del Piano Nazionale dei Borghi e di tutte le attività correlate al Recovery Found. La Dott.ssa Ilaria Loffredo (Fondazione Sistema Irpinia) ha sottolineato la necessità di superare le frammentazioni che si sono create precedentemente agendo nella logica delle relazioni e della continuità avviando inoltre un sistema di visione. L’intervento del consigliere regionale Francesco Todisco ha posto invece l’attenzione sulla coesione e sulle infrastrutture. Antonello Calvaruso (S3 Stadium 2030) ha dichiarato:” Siamo in presenza di produzioni di avanguardia in Irpinia, bisogna sviluppare l’arte dell’accoglienza e promuovere forme di imprenditorialità. A concludere la prima parte Giovannantoio Puollpolo(Confindustria Salerno) il quale ha ringraziato l’assessore regionale Casucci per aver avviato un processo di riorganizzazione del sistema turistico ponendo, in particolare, l’attenzione sulle aree interne riportando un dato importante: il 90% dei tour richiesti dai paesi esteri includono il Food e Wine che caratterizza proprio l ‘Irpinia. La seconda parte è stata dedicata alle imprese virtuose, a moderare il giornalista Mario Benedetto che ha dato la possibilità a d alcuni imprenditori irpini di confrontarsi, di analizzare il territorio, le criticità e di tracciare un percorso che possa includere anche il discorso turistico. La mattina a si é conclusa con i saluti istituzionali del Ministro del Turismo Gravaglia, del Presidente della Provincia Domenico Biancardi e del Sindaco di Avellino Gianluca Festa.

