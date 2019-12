AVELLINO. La soddisfazione del vice coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito per la pubblicazione del bando dell’Asl sui autistici

Soddisfatto il vice coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito per la pubblicazione del bando dell’Asl di Avellino pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’ Asl per il Centro per l’autismo di Sant’Angelo dei Lombardi che prenderà in carico globale circa 200 ragazzi autistici, dopo tante sedute di tavolo tecnico che ha visti partecipi associazioni e genitori e la stessa Asl oltre ai referenti degli ambiti dei piani di zona per circa un anno finalmente la svolta. Auspico che col nuovo anno finalmente inizi con il completamento della struttura del centro di Valle e che possa essere consegnato alla città e a tutti gli utenti soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico essendo il centro un fiore all’occhiello di tutta la Campania.

