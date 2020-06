AVELLINO. “La storia dell’architettura 1905-2018”, dialogo con l’autore Luigi Prestinenza Puglisi,

Si terrà il prossimo mercoledì 24 giugno alle ore 15.30, in modalità webinar, la presentazione del libro “ La storia dell’Architettura 1905-2018”, organizzata dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Avellino. Aprirà l’evento formativo il presidente Erminio Petecca. Introdurrà il consigliere Eleonora Dionisio. Interverrà l’autore Luigi Prestinenza Puglisi, Saggista, critico e storico dell’architettura. Modererà il vice presidente Vincenzo De Maio. Nell’incontro l’arch. Prestinenza Puglisi presenterà il suo ultimo volume, illustrando le dinamiche che hanno contribuito al cambiamento radicale della società dagli inizi del XX secolo fino ai nostri giorni, influenzando le scelte degli architetti contemporanei. Un appuntamento avvincente secondo il presidente Petecca che consente di continuare nell’azione della promozione della qualità dell’Architettura, attraverso uno dei protagonisti assoluti del dibattito architettonico italiano su temi e figure di rilievo della contemporaneità. Con questo evento Webinar – dichiara Eleonora Dionisio – riprendono le iniziative della Commissione Cultura, che lavora per divulgare i temi e la conoscenza dell’architettura e della sua storia, puntando come sempre l’attenzione anche sul ruolo dell’architetto nell’ambito della valorizzazione e fruizione storica delle risorse monumentali del territorio.

