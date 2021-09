AVELLINO. L’Archivio di Stato di Avellino partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con una mostra

Sabato 25 settembre 2021 l’Archivio di Stato di Avellino partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con una mostra documentaria dal titolo “Altre carte: documenti non statali custoditi nell’Archivio di Stato di Avellino”. La mostra intende focalizzare l’interesse del visitatore su complessi documentari non facenti parte di regola del patrimonio dell’Istituto, ma pervenuti comunque per donazione, acquisto o deposito temporaneo. Si tratta di archivi di comuni o di privati cittadini, di famiglie e di imprese che hanno influito significativamente sul tessuto socio-economico in cui hanno operato. Tali documenti, riconosciuti di rilevante interesse storico, sono conservati negli Archivi di Stato per evitarne la dispersione e per favorirne la consultazione e la valorizzazione. Non di rado essi colmano delle lacune documentarie esistenti nei fondi degli enti statali, istituzionalmente custoditi, costituendone talvolta una interessante integrazione. In questa ottica, tra la copiosa documentazione afferente a questi fondi, si è cercato di estrapolare curiosità, cronache del tempo di eventi eccezionali, giornali d’epoca e fotografie per costruire un itinerario accattivante che accompagni il visitatore alla scoperta di questi archivi e del loro valore storico.



adsense – Responsive – Post Articolo