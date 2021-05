AVELLINO- LEGAMBIENTE PRESENTA: COSTRUIAMO L’ALVEARE. Giornata mondiale delle api

Mi ha raccontato un apicoltore: “Una mattina sono uscito in giardino e mi sono accorto che qualcosa non andava, non si sentivano i soliti rumori, familiari. Le api erano tutte sparite. Non si sentiva ronzare una sola ape. Com’era possibile? Cos’era accaduto? E non ne ho vista volare nessuna né l’indomani, né il giorno dopo ancora. Poi ci hanno comunicato che si era verificato un incidente nella centrale nucleare. La centrale è qui vicino. Ma per molto tempo ci hanno tenuto all’oscuro. Le api sapevano e noi no”. – Svetlana Aleksievic, Premio Nobel per la letteratura

Il 20 Maggio alle ore 10.00, in occasione della Giornata mondiale delle api, si terrà la conferenza stampa di presentazione del circolo di “Legambiente Avellino – Alveare” e del suo direttivo, presso il Casino del Principe di Avellino. Alla conferenza stampa sarà presente Antonio Giannattasio dell’Ufficio di presidenza di Legambiente Campania in compagnia dei soci fondatori del circolo.

In occasione della presentazione del circolo verrà simultaneamente presentato la prima edizione del contest “L’ape pittrice”, dedicato alla scoperta del mondo delle api.

N.B. date le restrizioni covid19 l’appuntamento è dedicato alla sola stampa.

