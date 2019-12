AVELLINO. Lo scambio di auguri dei Vigili del Fuoco con prefetto e studenti. Foto

Durante la mattinata di oggi 18 dicembre, presso il Palazzo di Governo di Avellino, Il Prefetto sua Eccellenza Paola Spena, ed una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Avellino hanno incontrato gli alunni di alcune scuole della città, tra cui il 5° Circolo Palatucci , il 6° Circolo Perna-Dante, il 2° Circolo di via Roma ed il Convitto Pietro Colletta, per un momento di auguri in vista delle festività Natalizie. I Vigili del Fuoco, con un mezzo a sviluppo tridimensionale, hanno permesso ai piccoli studenti irpini di addobbare l’albero, per la loro gioia. Presente anche Sasha, il cane Pompiere del Comando di Avellino.

