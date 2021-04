AVELLINO. Malore per il consigliere provinciale Di Cecilia durante una riunione di consiglio.

Malore nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile, durante una riunione di Consiglio tenutasi presso la sede del parlamentino avellinese, per il consigliere Franco Di Cecilia il quale ha avuto un lieve mancamento che ha reso necessario l’immediata interruzione dei lavori, per accertare le sue reali condizioni di salute. Nell’occasione il parlamentino irpino era riunito e discuteva sul Ricovery. I colleghi e il presidente Biancardi preoccupati si sono immediatamente allertati, anche se dopo alcuni minuti lo stesso Di Cecilia li ha riassicurati. L’ex sindaco di Sturno è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati per un consulto medico.

