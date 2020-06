AVELLINO. Matteo Salvini fa tappa in città. Video

Il bello della Campania, Avellino, l’Irpinia o il centro di Nola che ho visitato. È una regione che esporta, lavora e che non chiede solo assistenza. Mi spiace che l’immagine di Avellino nelle ultime settimane è finita sulle televisioni nazionali per i cori oppure per un sindaco un po’ strano. È una città che ha un tessuto produttivo pazzesco. Sono felice di essere qui in occasione delle mie prime uscite pubbliche. Alle parole espresse da De Luca mi auguro che coincidano i fatti con il contributo della Lega. A dichiararlo il leader della Lega Matteo Salvini in visita ad Avellino e in Campania nella giornata di oggi.

