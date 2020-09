Avellino. Messa in sicurezza Sp 27 (Forino) e Sp 150 (Teora), entro fine mese inizieranno i lavori

Nuovi interventi per la messa in sicurezza della viabilità provinciale. Sono in fase di affidamento i lavori relativi alla Sp27, nel Comune di Forino, e alla Sp 150, nel territorio del Comune di Teora.

L’investimento complessivo è pari a duecentomila euro. Si tratta di fondi del bilancio dell’Ente destinati alle opere di miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale.

La procedura per l’affidamento sarà completata nei prossimi giorni, mentre entro la fine del mese di settembre inizieranno sia a Forino, sia a Teora gli interventi previsti.

“Stiamo proseguendo l’attività relativa alla messa in sicurezza della viabilità provinciale, aprendo i cantieri programmati nel Piano Annuale delle opere pubbliche. Gli uffici stanno cercando di accelerare i tempi, anche per recuperare il periodo di stop determinato dall’emergenza sanitaria. Nostro obiettivo è dare risposte concrete alle 118 comunità dell’Irpinia. Diversi gli interventi finora realizzati sulla rete di strade di competenza della Provincia. Un compito non facile, in considerazione del fatto che gestiamo circa 1.600 chilometri di arterie, che per la maggior parte si trovano in montagna e collina”, dichiara il presidente Domenico Biancardi.

