AVELLINO. Movida e Coronavirus, il sindaco Festa dirige in strada cori da stadio contro Salerno

La maxi isola pedonale, tra Via De Conciliis e viale Italia, voluta fortemente dal sindaco Gianluca Festa, ha scatenato l’euforia dei ragazzi. Sui social tanti i video e le foto che mostrano caos e assembramenti in centro. Il sindaco, sceso in strada per i controlli, è stato acclamato e applaudito dai presenti. Almeno duecento ragazzi hanno accerchiato il primo cittadino invitandolo a cantare con loro cori da stadio. E Festa non si è sottratto. Le immagini indignano molti cittadini, che hanno richiesto il pugno duro alle forze dell’ordine per quanto accaduto in centro. In molti hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino e una lezione pesante per tutti i partecipanti.

