AVELLINO. “Natale=Autismo, Noi con Voi per il futuro”, soddifazione per il successo della manifestazione da parte di Esposito (MID)

Soddisfatto il vice coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili (M.I.D.) Giovanni Esposito che ha preso parte alla manifestazione organizzata dalla Ets Autismo e Persone Svantaggiate presieduta dalla presidentessa Maria Luisa Simona Guacci (in foto) persona sensibile e disponibile ad offrire la sua opera verso coloro che vivono uno svantaggio e dall’associazione Amaranto, manifestazione denominata NATALE=>AUTISMI (NOI CON VOI PER IL FUTURO). Il Vice Coordinatore ha tal proposito dichiarato: “da volontario oltre che vice coordinatore anche di questa realtà da un anno di cui ringrazio la presidente per avermi accolto porterò per sempre inciso nel mio cuore il sorriso dei ragazzi affetti dallo spettro autistico che stasera hanno vissuto l ‘atmosfera magica del Natale grazie alle operatrici qualificate della Ets guidate dalla Guacci. Infine ringrazio le famiglie e a loro auguro un sereno Natale e ringrazio la disponibilità e sensibilità registrata questa sera dell’Assessore al volontariato Avv. Marianna Mazza per la partecipazione alla manifestazione. Infine desidero porgere gli auguri alla città di Avellino con la speranza che con il nuovo anno si ricominci all’insegna dell’abbattimento delle barriere architettoniche e che si garantisca più inclusione sociale da parte delle istituzioni”.

