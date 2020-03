I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 12 marzo, sono intervenuti nel popoloso quartiere di San Tommaso, e più precisamente in via Di Meo, per il recupero di un pappagallo. Infatti il volatile Brasiliano ARA, era scappato dall’abitazione del proprietario, rifugiandosi su di un albero. La squadra intervenuta, con l’ausilio dell’autoscala ha recuperato il prezioso pennuto, riconsegnandolo al proprietario, per la sua gioia.

adsense – Responsive – Post Articolo