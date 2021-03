AVELLINO. OGGI 15 marzo – Conferenza stampa di presentazione del progetto “AURA”

Il progetto è guidato dall’Associazione MVOBSV – Mt. Vergine Observatory che – oltre a curare già un’ampia rete di monitoraggio meteo – installa e gestisce il sistema di rilevazione delle polveri sottili nell’aria.

La rete è resa possibile grazie agli “Ambassador”, ovvero associazioni, movimenti, sigle, enti, privati che finanziano e “adottano” una o più centraline nel proprio Comune o quartiere di riferimento.

Presenteranno il progetto Vincenzo Capozzi, Meteorologo e Presidente dell’Associazione MVOBSV – Mt. Vergine Observatory, e Francesco Graziano, curatore della pagina Aria di Avellino. L’incontro sarà moderato da Antonio di Gisi (Idea Atripalda) e sarà aperto alle domande della stampa via Google Meet.

In aggiunta, l’evento sarà trasmesso in diretta – per la sola visualizzazione – anche sulle pagine Facebook delle associazioni e delle sigle promotrici dell’iniziativa.

