AVELLINO. Ospedale Moscati Covid Center, medico aggredito con estintore

Violenta aggressione nei confronti di un medico in servizio presso il Covid center dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Il figlio di un paziente ha tentato di forzare l’ingresso della struttura dedicata e di fronte all’opposizione del medico di turno, lo pneumologo Giuseppe Russo, ha staccato un estintore dalla parete colpendo in pieno il medico. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento degli uomini del servizio di vigilanza. Il medico ha riportato per fortuna soltanto lievi ferite. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto dell’uomo, forse dettate dall’esasperazione per le condizioni del genitore, il segretario dell’Anaao-Assomed, Carmine Sanseverino, dirigente di medicina d’urgenza del “Moscati” che dopo essere stato contagiato dal virus ha lottato per mesi tra la vita e la morte, sollecita una maggiore protezione per i sanitari del nosocomio avellinese. (ANSA).

