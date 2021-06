Avellino-Padova. Sold out i tagliandi messi a disposizione dalla società biancoverde.

In meno di mezz’ora sono terminati i 1000 tagliandi messi a disposizione per la semifinale play off di ritorno tra Avellino e Padova. Appuntamento domani al Partenio Lombardi, ore 17.30. La vendita online è stata “assaltata” dai tifosi irpini. La comunicazione della società biancoverde.

Consapevoli che le richieste erano in numero notevolmente maggiore rispetto ai posti a disposizione ringraziamo quanti hanno manifestato la volontà di acquistare i ticket

Non saranno possibili ulteriori vendite o modalità di accesso

adsense – Responsive – Post Articolo