Avellino, parcheggia ogni mattina l’auto senza pagare il parcheggiatore abusivo, le rigano l’auto.

Quando ci si rifiuta di pagare le tariffe richieste dai parcheggiatori abusivi ci si ritrova molto spesso ad essere minacciati, quando poi le minacce non bastano più allora si passa ai fatti.

Così l’auto di una donna, residente ad Avellino, sembra che sia stata sfregiata e rigata da un abusivo della sosta stanco di vedersi vedere occupato un posto auto senza poterne trarre profitto.

“Mia sorella tutte le mattine si reca presso via dei Due Principati, ad Avellino, dove lavora presso un supermercato, e parcheggia l’auto in uno spiazzale vicino al luogo di lavoro senza però aver mai pagato la sosta al parcheggiatore abusivo.

In realtà i due non si sono mai incrociati, mia sorella comincia il turno di lavoro prima che l’abusivo cominci la sua giornata come parcheggiatore e va via dopo che l’uomo ha lasciato lo spiazzale. Nonostante questo, però, sembra che l’uomo stanco di vedersi soffiare via un posto auto senza ricavarvi profitto abbia deciso di vendicarsi rigando l’auto di mia sorella, che ha provveduto a denunciare il torto subito.”-ha dichiarato il fratello della donna a cui è stata rigata la vettura e che ha sporto regolare denuncia.

“Abbiamo avvisato il sindaco di Avellino Gianluca Festa affinché possa verificare questa situazione.

Non bisogna aver paura di questa gente, altrimenti si farebbe il loro gioco, ma bisogna denunciarli sempre e comunque, solo così si potrà vincere la battaglia contro l’abusivismo. I cittadini però devono essere tutelati, occorre un controllo continuo e serrato del territorio, pene severe e una riforma delle norme, per alcuni individui le sanzioni e le denunce non bastano servirebbe la galera. ”-sono state le parole del Consigliere Borrelli.

