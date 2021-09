AVELLINO. Parte il progetto “Lions Recycle For Sight” promosso dal Leo Club Irpinia con il patrocinio della Società Più Ottica.

Raccogliere, ripristinare e consegnare occhiali usati, da vista e da sole, a chi ne ha bisogno in tutto il mondo: è il service “Lions Recycle For Sight”che quest’anno vede impegnati in prima linea il Leo Club Irpinia che ha coinvolto una importante realtà industriale del settore, la Società Più Ottica, attraverso l’interessamento all’attività del suo titolare Stefano Scauzillo, anche presidente di Confindustria Avellino Giovani.

La campagna di sensibilizzazione consentirà di depositare i propri supporti visivi negli appositi kit presso i centri di raccolta Più Ottica ad: Avellino in Viale Italia 331,Grottaminarda, C.so vittorio Veneto; Ariano Irpino, Via Cardito 6.

“Il futuro dell’umanità è nei piccoli gesti” è lo slogan rappresentativo della campagna che ha la mission di dare una seconda vita ad occhiali inutilizzati o poco utilizzati e consegnarli a milioni di persone bisognose in Italia e nel mondo.

La Società Più Ottica srl opera nel settore dell’ottica e dell’occhialeria dal 2015, fiera di raccogliere il testimone di oltre quaranta anni di esperienza. La leadership è a conduzione familiare: tre generazioni di ottici sono a capo dell’azienda. Più Ottica è articolata in 4 punti vendita siti in Ariano Irpino; Grottaminarda, Avellino e Napoli. Più Ottica ha intrapreso un percorso di evoluzione, misurandosi continuamente con le nuove sfide del mercato.

Dichiarazione del Presidente Leo Club Irpinia, Aurelio Marotta :

“La raccolta occhiali usati sarà il primo service post-covid per il Leo Club Irpinia e sono davvero orgoglioso che ad accompagnarci in questa gara di solidarietà sarà la Più Ottica, subito disponibile nel condividere la nostra iniziativa. La raccolta porta con sè storicamente numeri importanti che siamo sicuri di poter confermare anche quest’anno grazie alla straordinaria solidarietà della cittadinanza avellinese che al meglio si sposa con i valori lionistici . Il nostro ruolo di essere al fianco di chi ha bisogno è indispensabile in una fase storica così importante segnata dalla pandemia e il Leo Club Irpinia è pronto a fare la sua parte. Il mio ringraziamento va a chi ha reso possibile tutto questo, al Club che ho l’onore di rappresentare, all’amico advisor Ernesto Del Giudice, nostra guida in questo lavoro, e una menzione particolare al dott. Stefano Scauzillo che ha sposato la nostra causa ed è sopratutto grazie a lui se questo service vede la luce.”

