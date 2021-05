AVELLINO. Parte il “Sistema Irpinia”, la rete del turismo

Presso il Carcere Borbonico il Presidente della Provincia Domenico Biancardi, gli amministratori provinciali e i rappresentanti della Fondazione Sistema Irpinia hanno presentato il Corso di Marketing 4.0 rivolto ai 50 giovani operatori che lavoreranno nei 25 distretti turistici dislocati in Irpinia, gli obiettivi: formare i giovani, formare una rete, incremento graduale del flusso turistico. La conduzione e la programmazione del corso é stata affidata a Fondazione ITS BACT, a giugno ci sarà la “Go Live” della piattaforma digitale. A prendere parte alla presentazione l’assessore al turismo Prof. Felice Casucci.

Il dott. Savarese (ITS BACT Napoli) ha affermato: “Per noi formatori e per i tirocinanti é un motivo di orgoglio e responsabilità. Gli Istituti di Alta Formazione in Italia sono nati nel 2010, in Campania ce ne sono 9 e per i beni culturali e il turismo siamo stati affidati a noi. L 80% degli allievi che hanno partecipato ai nostri corsi hanno trovato occupazione, un dato che ci inorgoglisce”.

Il Presidente Biancardi invece ha affermato che: “Ci siamo accorti da quando abbiamo assunto prima la carica di amministratori locali e poi provinciali della necessità di creare una rete di uffici turistici che siano in grado di garantire l’accoglienza nelle nostre aree interne dotate di patrimoni archeologici, artistici e naturalistici di inestimabile valore. Un sistema di accoglienza che potrebbe essere adottato anche a livello regionale.

L’assessore al Turismo Prof. Felice Casucci : “Abbiamo visto dei modelli di sviluppo naufragati, in questo caso ci troviamo di fronte a un modello di sviluppo compatibile e sostenibile. Spero di tradurre il Sistema Irpinia in Sistema Campania perché abbiamo bisogno di questa sistematicità”.

A seguire i saluti della Dott.ssa Cagnazzo Presidente della Fondazione Sistema Irpinia che ha ringraziato i presenti.

