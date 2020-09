Questa mattina, alle ore 11.00, Maurizio Petracca, consigliere regionale uscente e rieletto in seguito alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre scorsi, risultato primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione irpina, incontrerà sostenitori ed amministratori presso la sede del comitato elettorale di piazza Libertà (angolo via Cascino) ad Avellino.

