Avellino piange la professoressa Giuseppina Picariello, punto di riferimento per generazioni di studenti.

Diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia e al fratello Ciro Picariello, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino

Vivo cordoglio ha suscitato, in Irpinia, la notizia della scomparsa della professoressa Giuseppina Picariello, di Avellino, docente di Lettere in pensione dell’Istituto Tecnico per il Commercio “Giustino Fortunato” di Avellino. La professoressa Picariello s’è spenta a 84 anni, dopo un’esistenza interamente dedicata alla famiglia e alla professione. Laureata in Pedagogia e Filosofia presso l’Università Federico II di Napoli, ha subito abbracciato la carriera di insegnante presso le scuole medie di Grottaminarda, Atripalda e Avellino, prima di approdare all’Istituto Fortunato, dove ha formato generazioni di studenti, instillando nozioni e lezioni di vita, lasciando un ricordo vivissimo. Grande amante della natura, delle arti e del ricamo, ha coniugato con un carattere docile e metodico le tante realizzazioni nella carriera e nella famiglia. La piangono i figli Vincenzo, Chiara e Gianluca Quintarelli, l’adorata nipotina Viola, i parenti tutti e la famiglia di origine, a cui la professoressa Pina ha sempre dispensato presenza e impegno. Condoglianze ai familiari e in particolare al fratello, professor Ciro Picariello, presidente provinciale dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Avellino.

