AVELLINO. Piano di Zona Sociale A/04. La nota del Coordinatore Regione Campania per il M.I.D. Movimento Italiano Disabili

Il Coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito per la Provincia di Avellino dopo aver appreso notizia ed aver ricevuto segnalazioni sulla questione interviene sulla questione Piano di Zona ribadendo quanto sia importante per le fasce deboli e i diversamente abili la fruizione dei servizi sociali emessi dal Piano di Zona Sociale Ambito A/04 Avellino che è ancora in attesa di insediamento del direttore generale ,già nominato dopo un lungo iter procedurale, ancora in fase di stallo a causa della mancata approvazione di bilancio previsionale del Comune di Avellino necessaria alla stipula del contratto di lavoro del D.G. per poter partire.

Desidero sottolineare e evidenziare che l’erogazione dei servizi del Piano Di Zona è oggi già in situazioni di normalità in totale carenza , ancor di più oggi in questa fase emergenziale dettata dalla pandemia e credo vada potenziata di servizi e di erogazioni in materia di misura di sussidio e assistenza a chi è in difficoltà per cui la questione necessita di avere piu priorità, più operatività, e più spessore nell’agenda di programma dell’amministrazione comunale di Avellino capofila e responsabile dell’ambito territoriale oltre ogni logica di veduta, di colore politico e di orientamento di partito.

Il Coordinatore Campania Mid Movimento Italiano Disabili dichiara: invito le parti ad attivarsi mettendo in essere le dovute procedure di attivazione e approvazione e a garantire maggiore tutela alle fasce deboli fuori dagli schemi senza ulteriori attese soprattutto in questa fase delicata. Il vero senso di comunità da tutti professato è anche garantire più tutela alle fasce deboli che sono sempre più parte integrante di una comunità . E mio dovere morale e dovere del movimento dar voce a chi non ha voce e affermare i diritti dei disabili .

Coordinatore Movimento Italiano Disabili Campania

Esposito Giovanni

