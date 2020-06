Avellino. Piazzale degli Irpini non idonea per il mercato comunale.

L’Asl di Avellino comunica che, seguito di Ordinanza del TAR, l’UOC Igiene e Sanità Pubblica ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso Piazzale degli Irpini per verificare i requisiti igienico sanitari previsti per l’area mercatale, premesso che non risulta agli atti un precedente parere rilasciato dall’ASL di Avellino né una richiesta da parte del Comune di Avellino relativa al mercato bisettimanale comunale.

Da quanto emerso dal sopralluogo, l’area, nelle condizioni attuali, non risulta idonea ad essere adibita all’attività di mercato comunale. L’Azienda Sanitaria Locale provvederà a formulare parere ufficiale presso la sede opportuna e nei tempi previsti.

