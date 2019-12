Con i servizi diretti dal colonnello Arvonio per garantire la sicurezza nei giorni delle feste. Nella serata di Oggi in piazza libertà è stato identificato un ubriaco, di 41 anni, avellinese che si aggirava infastidendo i passanti. Anche oggi poi in via Volpe un Daspo per parcheggiatore abusivo, un rom di anni 50. I controlli, conferma il Colonnello Michele Arvonio, continueranno anche nei prossimi giorni.

