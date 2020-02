AVELLINO. “Prescrizione mai?”, dibattito promosso da Azione e Più Europa

Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 10.30, presso l’ex Chiesa del Carmine (adiacenze Piazza del Popolo) ad Avellino si terrà l’iniziativa “Prescrizione mai?”, promossa da Azione e Più Europa. A confrontarsi su questo ed altri temi della giustizia in Italia saranno Bruno Gambardella (Portavoce Più Europa Campania), Giovanni Bove (Avellino in Azione), l’avvocato Gaetano Aufiero (Camera penale irpina), Carmelo Palma (Direzione nazionale Più Europa). Introdurranno Maria Rusolo (Avellino in Azione) e Manlio Lomazzo (Più Europa Avellino). Conclusioni del sen. Matteo Richetti, parlamentare di Azione.

