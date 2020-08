AVELLINO. Presentazione candidati +Campania in Europa

Martedì 1 settembre, alle ore 11, presso l’Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia 25 a Napoli, si terrà la presentazione dei candidati di +CAMPANIA IN EUROPA al Consiglio Regionale della Campania.

Interverranno Benedetto Della Vedova, Segretario nazionale di +Europa, e Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale uscente.

Dall’Irpinia, con il Portavoce regionale di +Europa Bruno Gambardella, saranno presenti i candidati nella circoscrizione di Avellino Amalia Leo, Manlio Lomazzo, Angelo Di Pietro e Stefania Russo.

adsense – Responsive – Post Articolo