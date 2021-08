Il Comitato Irpino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Avellino, la presentazione del volume di Celestino Genovese “Il Caffè delle Due Porte – 1848” (Tullio Pironti, 2021), per il giorno 25 agosto 2021 alle ore 18.00 presso la Chiesa del Carmine.

Per poter accedere alla presentazione in oggetto, è richiesta prenotazione e green pass

