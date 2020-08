AVELLINO.Presentazione di Alessia Castiglione (Fratelli d’Italia) alle regionali 2020

Si terrà Giovedì 27 agosto, alle 16:30, al GRAND HOTEL IRPINIA in Via Rivarano a Torrette di Mercogliano l’avvio ufficiale della campagna elettorale della capolista di Fratelli d’Italia, Alessia Castiglione, per le elezioni regionali. Oltre alla candidata per il collegio di Avellino e Benevento, all’incontro interverranno il Questore della camera dei deputati, l’On. Edmondo Cirielli, il commissario regionale e provinciale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. I saluti iniziali saranno affidati al presidente provinciale “Gioventù nazionale Avellino” Pellegrino Peluso, al portavoce di FI di Atripalda Antonio Prezioso e dal commissario di Ariano Irpino prof. Gherardo Marenghi.

L’incontro si terrà nel pieno rispetto delle norme anti covid, pertanto si invitano le testate giornalistiche ad inviare i nominativi dei partecipanti all’incontro all’indirizzo mail castiglionefratelliditalia@gmail.com

