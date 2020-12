AVELLINO. Presso la Chiesa del Santissimo Rosario di Avellino, si è svolto il Precetto Natalizio dei Vigili del Fuoco

Oggi 22 dicembre, presso la Chiesa del Santissimo Rosario di Avellino, si è svolto il Precetto Natalizio dei Vigili del Fuoco. La Santa messa è stata officiata da Padre Francesco Benincasa alla presenza del personale operativo ed in quiescenza, insieme alle loro famiglie. Dopo la cerimonia, il neo Comandante Ing. Mario Bellizzi ha colto l’occasione per fare gli aguri per le prossime festività natalizie e soprattutto di un anno nuovo diverso da quello che si sta per concludere. Come tutti gli anni il servizio documentazione del Comando Irpino ha redatto il calendario 2021, riguiardante le attività svolte durante l’anno, ma purtroppo per i problemi dovuti al COVID non è stato possibile fare una presentazione ufficiale.

