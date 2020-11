AVELLINO. PRESTIGIOSO INCARICO AL PROFESSOR MARIO MALZONI

Il professor Mario Malzoni è stato eletto nel Board della Società mondiale di chirurgia ginecologica laparoscopica (AAGL) come rappresentante di Europa, Africa e Medio Oriente per il biennio 2021-2022.

“Quello attribuito al professor Malzoni – commenta l’amministratore delegato della Casa di Cura Villa dei Platani, l’avvocato Paola Belfiore, – è un incarico di enorme prestigio che conferma, dal punto di vista internazionale, le competenze nell’ambito della diagnosi, cura e trattamento delle patologie femminili poste in essere dall’equipe del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata denominato “Endoscopica Malzoni” e del Centro Nazionale Endometriosi della Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni. Questa attività di eccellenza ha ormai travalicato i confini regionali e nazionali, grazie anche all’acume del professor Malzoni, rendendo Avellino, la Campania, un punto di riferimento internazionale per la formazione di esperti in tale ambito medico-scientifico”.

Il professor Mario Malzoni è Primario dell’U.O. di Endoscopia Ginecologica Avanzata presso la Casa di Cura Malzoni ad Avellino, Direttore del Centro Nazionale Endometriosi (Gruppo Malzoni), Direttore del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata “Endoscopica” e Presidente della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica (SEGI).

La sua attività clinica, scientifica e di formazione si focalizza principalmente sul trattamento dell’endometriosi e delle patologie correlate. Malzoni è uno dei massimi esperti nel campo della chirurgia laparoscopica ed endoscopica. Negli ultimi anni si avvale di una tecnica innovativa, la chirurgia laparoscopia tridimensionale, che aumenta la capacità di precisione in sala operatoria apportando benefici al paziente anche dal punto di vista dei tempi di recupero. Mario Malzoni vanta una formazione ed esperienza di alto livello grazie ai 15.000 interventi chirurgici di Laparoscopia e ai 5.000 interventi chirurgici di isteroscopia eseguiti come primo operatore.

