AVELLINO. Rapina agli Autogrill sul tratto Avellino Est- Avellino Ovest

Alle prime luci dell’alba un gruppo di malviventi ha fatto irruzione all’interno dell’Autogrill post sul tratto autostradale dell’A16 tra Avellino Ovest – Avellino Est. Dalle prime informazioni cinque persone, armati di bastoni, sono entrati con violenza all’interno dei locali dove erano presenti solo i dipendenti, visto anche lo scarso traffico autostradale per il blocco dovuto dall’emergenza Coronavirus, e hanno rotto le casse prelevando il denaro in esse contenute, circa mille euro, oltre a portare via tabacchi e “Gratta e Vinci”. Dopo la rapina gli stessi sono fuggiti con il malloppo. Indaga la Polizia Stradale.

adsense – Responsive – Post Articolo