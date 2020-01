Avellino. Rilevata problematica antincendio allo stadio Partenio Lombardi.

di Redazion sportiva

In occasione di Avellino-Vibonese di domenica scorsa i Vigili del Fuoco hanno segnalato e comunicato un problema allo stadio Partenio Lombardi. Gli idranti non erogavano acqua, il servizio antincendio era manchevole, inoltre non si riscontrava nemmeno la presenza del personale antincendio. Quali potrebbero essere i rischi? La capienza ridotta nel match contro il Picerno del prossimo 26 gennaio. Il motivo di questo disservizio sarebbe da individuare nella chiusura dei rubinetti da parte dell’Alto Calore per una morosità della vecchia società. Tale questione sarà discussa in Prefettura tramite la convocazione della Commissione Provinciale Vigilanza di Pubblico Spettacolo. Bisogna fare in fretta per evitare spiacevoli sorprese. Un’altra grana per la neo dirigenza.