AVELLINO. Ripartono le attività scientifiche e di prevenzione sanitaria dell’Ameir Sabato 29 maggio l’assemblea annuale dei soci e il nuovo programma di iniziative

Diagnosi precoce, prevenzione sanitaria, formazione scientifica, strumenti divulgativi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati alle malattie della tiroide: ripartono con inamovibile entusiasmo le attività e i progetti dell’Ameir, l’Associazione malati endocrini irpina.

Infatti, sabato 29 maggio si terrà l’assemblea annuale dei soci presso la sala conferenze della Misericordia di Avellino, sita in Via Tagliamento. Nel corso dell’incontro, che avrà inizio alle ore 10.30, gli aderenti all’associazione onlus saranno chiamati a rinnovare i componenti dell’organo di amministrazione, oltre a nominare il nuovo presidente. In quell’occasione, inoltre, saranno anche presentati il nuovo sito internet, www.ameirodv.it, e le linee programmatiche delle attività scientifiche, formative e di prevenzione da realizzare nel corso dell’anno.

All’assemblea saranno anche presenti i tre operatori volontari di “Garanzia Giovani” che attueranno con l’Ameir un progetto denominato “Il lungo lato della vita 2020: Uomini, Donne e Territorio”.

