AVELLINO – RISSA IN VIA DEL GAUDIO: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE VENTENNI.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato tre ventenni ritenuti responsabili di “Rissa”.

La zuffa, divampata dopo un alterco scaturito per futili motivi, è avvenuta questa notte nel pieno centro del capoluogo irpino.

Grazie all’immediata attività sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, si è giunti all’identificazione delle due ragazze donne e del ragazzo che nell’occorso fortunatamente non avrebbero riportato lesioni.

Alla luce delle evidenze emerse, per i tre giovani è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 588 del Codice Penale.

Sono in corso accertamenti per l’identificazione di eventuali altre persone che avrebbero preso parte alla rissa.

