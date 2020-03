AVELLINO – Ruba un’auto ma viene subito rintracciato e bloccato dai carabinieri: 28enne denunciato per furto aggravato.

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 28enne ritenuto responsabile di furto aggravato.

La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino segnala il furto di un’auto parcheggiata in una stazione di servizio del capoluogo irpino.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e bloccare il veicolo nei pressi Manocalzati. Alla guida dell’auto un 28enne originario del Marocco e residente a Lioni.

Il giovane straniero non ha apposto resistenza al controllo: condotto in Caserma, dopo gli accertamenti di rito a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

