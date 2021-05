Si è tenuta,stamani, così come previsto, il flash mob di Fratelli d’Italia Prov. Avellino, in occasione del 1 Maggio, festa dei lavoratori. Occasione, questa, per ribadire, ancora una volta, la vicinanza del partito a chi ha subito danni , “si spera non irreversibili, da tale politica completamente avversa alla tutela delle categorie produttive. Basta con attività chiuse e precluse ad un futuro sostenibile”. Questa la nota di Fratelli d’Italia Prov. Avellino

adsense – Responsive – Post Articolo