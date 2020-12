E’ in programma domani – 17 dicembre -, alle ore 10.30, la seduta di Consiglio Provinciale in modalità a distanza. Nel corso della riunione il presidente Domenico Biancardi consegnerà una targa al presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto, quale riconoscimento per lo straordinario impegno di tutti i medici in questa pandemia di Covid-19.

