AVELLINO. Sit-in alla Ferrovia e sostegno ai metalmeccanici

. Mercoledì prossimo 15 luglio, dalle 10.30 alle 12 si terrà un sit-in presso lo spazio antistante Stazione ferroviaria di Avellino. La manifestazione è promossa da Cigl, Cisl e Uil irpine per sensibilizzare la politica sulle criticità territoriali. Saranno presenti i segretari generali Franco Fiordellisi (Cgil), Doriana Buonavita (Cisl) e Luigi Simeone (Uil). La scuola e la situazione edifici; il sistema industriale a rischio collasso tra vecchie e uova criticità; il sistema delle partecipate a rischio; il servizio di trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole; ma anche le infrastrutture materiali, il Patto per lo sviluppo e le vertenze ferme al palo. Questi i temi che saranno al centro dell’incontro.

I sindacati confederali, inoltre, sosterranno il sit-in dei lavoratori metalmeccanici che si terrà all’esterno della prefettura di Avellino venerdì prossimo 17 luglio alle 10.

adsense – Responsive – Post Articolo