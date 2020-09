AVELLINO. Ufficio di Parità. Borsa di studio per la tesi di laurea che ha meglio sviluppato le tematiche di genere

Con il patrocinio della Provincia di Avellino, l’ufficio della Consigliera di Parità ha istituito una borsa di studio per la tesi di laurea che ha meglio sviluppato le tematiche di genere, per un importo di euro 2.000, come da bando di concorso pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente.

In virtù del fatto che la pubblicazione di quest’ultimo è avvenuta in un periodo estivo, a fine di consentire una maggiore partecipazione allo stesso, si è proceduto a prorogare i termine per la presentazione degli elaborati.

E’ stata fissata, quindi, quale nuova data di scadenza il 15 ottobre p.v.

Gli elaborati dovranno essere inviati sempre al seguente indirizzo pec:

info@pec.provincia.avellino.it

Per qualunque informazione è possibile contattare il numero 0825/790536

