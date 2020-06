AVELLINO. Vanno in pensione 5 figure del settore amministrativo del Comando Vigili del Fuoco

In questo complicato periodo storico, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino vede il collocamento a riposo di cinque figure del settore amministrativo, cui va il ringraziamento per l’opera svolta in 40 anni circa di servizio.

La signora Giuditta Lippo, responsabile della segreteria Comando, la signora Immacolata Piscitelli, responsabile del contenzioso, la signora Nunzia Limongiello, addetta all’Ufficio Prevenzione Incendi, la signora Patrizia Preziosi, addetta all’ufficio ragioneria e la signora Maria Lepore, dell’ufficio personale, hanno assolto ai propri compiti con grande spirito di servizio, lealtà e professionalità.

Amate ed apprezzate da tutti, la loro disponibilità è il ricordo più bello che conserviamo.

Dal primo luglio 2020, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino dovrà fare a meno di queste validissime collaboratrici che, per tanti anni, sono state un riferimento importante per il Comando.

A loro, la famiglia dei Vigili del Fuoco di Avellino augura salute, pace e serenità.

