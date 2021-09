AVELLINO. Vigili del Fuoco, in pensione il Capo Reparto Agostino Lomazzo

La grande famiglia dei Vigili del Fuoco di Avellino oggi 28 settembre festeggia il Capo Reparto Agostino Lomazzo, che dopo più di 35 anni di servizio nel Corpo Nazionale è giunto al suo ultimo turno di lavoro. Nella sua lunga carriera ha preso parte a diverse emergenze dovute a calamità naturali, partendo dal sisma del 1980 dove partecipò da ausiliario, ai soccorsi per i dissesti idrogeologici di Quindici e Sarno del 1998 e a quello di Cervinara del 2000, all’emergenza rifiuti in Campania 2007/2008, al sisma del 2009 in Abruzzo, all’emergenza neve in Irpinia del 2012, fino all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Negli ultimi anni il Capo Reparto Agostino Lomazzo ha ricoperto il ruolo di Capo Turno della Sezione A, un ruolo che ha svolto con profonda dedizione e con grande senso di responsabilità, dando prova di equilibrio, determinazione e lealtà nei confronti dei colleghi e del Comando, che lo saluta con stima e amicizia, augurandogli un meritato riposo.

adsense – Responsive – Post Articolo