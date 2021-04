AVELLINO. Vigili del Fuoco, va in pensione Carmine La Bruna del Comando di Avellino.

La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha disposto dal prossimo primo maggio, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell’Ispettore Logistico Gestionale Esperto Carmine La Bruna del Comando di Avellino. Il suo lungo periodo lavorativo iniziato nel lontano maggio 1978, e durato per più di 42 anni, ha visto apportare con la propria esperienza, competenza e professionalità, un importante contributo al Comando Irpino. Nel tesserne le lodi, il Comandante Ing. Mario Bellizzi, esprime a Carmine, anche a nome di tutto il personale, il più vivo ringraziamento per i risultati raggiunti. Purtroppo un altro pezzo della storia dei Vigili del Fuoco di Avellino ci lascia, Carmine è stato una pietra miliare, e la sua mancanza sicuramente si farà sentire. A lui e alla sua Famiglia auguriamo quanto di meglio la vita possa ancora riservare.

