AVELLINO. Volley, l’Olimpica ancora a secco: Massa vince 0-3. Nuova sconfitta per i ragazzi biancoverdi

L’Olimpica rimane a secco anche contro la Shedirpharma Massa. I sorrentini s’impongono con un netto 3 a 0 nella terza giornata del girone H2 della serie B nazionale e rimangono a punteggio pieno candidandosi tra le squadre che possono ambire al salto di categoria. Una squadra quella di Amodeo che ha lasciato intravedere qualche timido segnale di ripresa che però allo stesso tempo avrebbe bisogno di qualche forza in più soprattutto al centro e di banda. Amodeo parte in campo con Gengaro e Cefariello a formare la diagonale di attacco, Rescignano e Guardabascio di banda, Malanga e De Falco al centro e Monda libero. Dopo un primo set in cui Massa vince agevolmente con il punteggio di 25 a 15, nel secondo set l’Olimpica entra in campo con piglio più deciso e riesce a tenere botta per quasi metà set, frutto anche di qualche cambio operato da mister Amodeo, ma che deve arrendersi però alla qualità degli avversari che riescono a chiudere con il punteggio di 25 a 18. Nel terzo set il mister avellinese conferma la squadra del secondo set e riesce a tenere botta a Massa per tutto il fondamentale non facendo scappare Massa e tenendo vivo il set fino alla fine ma però devono arrendersi nel rush finale ai colpi di Lugli e compagni che portano a casa i tre punti. Gli ospiti, quindi, si confermano in testa al girone a punteggio pieno con 9 punti mentre l’Olimpica resta fanalino di coda insieme all’Indomita Salerno con zero punti. Ora i biancoverdi dovranno vedersela domenica prossima a Napoli contro la Sacs Team VolleyWorld che si trova al secondo posto con 6 punti e che nell’ultimo turno è stata ferma a causa del rinvio della gara contro Marigliano.

adsense – Responsive – Post Articolo