AVELLINO Volley, l’Olimpica cala il tris: blitz a Ischia. I biancoverdi conquistano i tre punti e si portano al terzo posto in classifica

Grande prova dell’Olimpica Avellino che sbanca Ischia con un netto 3 a 0 conquistando la terza vittoria in quattro gare e salendo in classifica al terzo posto, dietro solo alla Folgore Massa e Marigliano. La gara, non affatto semplice, vista le difficoltà della trasferta e la forza della squadra isolana. I ragazzi biancoverdi sono stati concentrati per tutta la gara, guidati da mister Amodeo che ha effettuato nel terzo set cambi mirati che hanno portato alla conquista dell’intera posta in palio. Partenza veemente dell’Olimpica che pronti via conquista già un grande margine portandosi sul 9 a 3 grazie ai colpi di Cefariello e Rescignano, le difese di Monda e Picariello, l’esperienza di D’Avanzo al centro che ha accompagnato il giovane Malanga, con la regia perfetta di De Prisco. Ischia ha provato a reagire ma il muro-difesa biancoverde ha avuto la meglio chiudendo il set con il punteggio di 25 a 21. Secondo set sulla falsa riga del primo con Avellino concentrata verso l’obbiettivo che riesce ad amministrare il margine conquistato chiudendo il set con il punteggio di 25 a 19. Il terzo set si gioca punto a punto, con un po’ di stanchezza che affiora tra i biancoverdi che comunque riescono ad essere concentrati nel momento decisivo e chiudono il set e la partita dopo una maratona vinta con il punteggio di 31 a 29.

Molto soddisfatto coach Domenico Amodeo: “I ragazzi sono stati molto concentrati già dalle prime ore che precedevano la gara, nelle ultime settimane stanno in un crescendo che ci ha fatto conquistare tre vittorie e un punto contro la forte Marigliano. Stanno credendo in un progetto importante della società che è quello rimanere in serie B con organico con giocatori locali o nelle immediate vicinanze della nostra provincia. Dopo le prime sconfitte c’è stata una reazione della squadra, con la società che ci è stata sempre vicina, con i ragazzi sono cresciuti settimana dopo settimana concretizzando il lavoro tecnico tattico svolto in palestra. Ad Ischia siamo stati subito aggressivi approcciando bene sin da subito mettendoli in difficoltà per tutta la gara soprattutto per quanto riguarda le loro uscite d’attacco con il nostro muro – difesa che ha funzionato bene. C’è stato un piccolo calo nel terzo set anche per un leggero affaticamento del nostro opposto Cefariello che rientrava da un infortunio però siamo stati lucidi nei punti difficili finali anche grazie a chi è subentrato che ci hanno dato la spinta in più per vincere la gara”.

adsense – Responsive – Post Articolo