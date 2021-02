AVELLINO. Volley, l’Olimpica sfiora l’impresa: Marigliano vince al tie-break

Non è bastata una grande gara per avere la meglio di Marigliano che vince al tie-break. Un punto guadagnato per gli uomini di Amodeo che sono apparsi in evidente crescita nella gara infrasettimanale contro la formazione napoletana allenata da mister Romano che continua la corse nella parte alta della classifica. Una gara molto intensa e avvincente che ha viste le due squadre alternarsi alla guida del match. Mattatore della gara Rescignano, apparso in gran forma ed entrato in gran sintonia con il pallegiatore De Prisco. Ancora un ottima prova del libero Monda e con Picariello che in difesa è stato un fattore importante. Mister Amodeo per sopperire all’assenza di Cefariello, vista la caratura dell’avversario, ha inserito D’Avanzo nel ruolo di opposto che con De Prisco ha formato la diagonale di attacco. Di banda Picariello e Rescignano, Malanga e lombardi al centro e Monda libero. La gara inizia con l’Olimpica che non ha timore degli avversari e parte meglio mettendo la testa avanti, Marigliano non molla e recupera. Le squadre si alternano al comando e si arriva ai vantaggi con i biancoverdi che piazzano la zampata decisiva portando a casa il set con il punteggio di 28 a 26. Il secondo set vede gli avellinesi ancora partire bene e prendere il largo piazzando un break importante ma gli ospiti sfruttano qualche errore dei padroni di casa per riportarsi sotto e vincere ai vantaggi con il punteggio di 27 a 25. Nel terzo set scende un po’ di livello Avellino e sale Marigliano che gioca in scioltezza e conquista un discreto margine. Ed è sul 19 a 12 che Amodeo inserisce Gengaro e Simolo al posto di De Prisco e D’Avanzo e complice un passaggio a vuoto degli ospiti che i ragazzi biancoverdi si riportano sotto portandosi sul 20 pari e conquistando il set sulle ali dell’entusiasmo con il punteggio di 25 a 22. Nel quarto set sembra che l’Olimpica possa riuscire ad avere la meglio ma la stanchezza e la maggiore esperienza di Marigliano porta il set con il punteggio di 25 a 18 dalla parte degli ospiti. Si va al tie-break con Avellino che cala e Marigliano riesce a conquistare i due punti della vittoria con il punteggio di 15 a 12. Una gara veramente emozionante con l’Olimpica che conquista un buon punto portandosi a quota 7 in classifica. Ora la formazione di Amodeo sarà attesa dalla trasferta di Ischia il prossimo 6 marzo.

