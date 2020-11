BAIANESE. Manifestazione di protesta nel mandamento contro il lockdown. Foto e Video

Alle 18.00 presso il viale Michelangelo a Sirignano si è svolta una pacifica manifestazione a cura di giovani professionisti, commercianti e gente comune per celebrare la morte dell’economia nel mandamento baianese a causa delle misure ristrettive che riguardano bar, ristoranti e pasticcerie, imposte dal Governo per porre un freno alla pandemia da Covid 19. Tanta la rabbia per questo periodo di instabilità, per l’abbandono da parte delle istituzioni, per la mancata dignità. Abbiamo ascoltato alcune voci presenti alla manifestazione. Nel video tutti i dettagli.

