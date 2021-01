BAIANESE. Antonio Del Giudice nominato coordinatore della provincia di Avellino dell’associazione “Noi Autonomi e Partite Iva”

Antonio Del Giudice è il nuovo coordinatore della Provincia di Avellino dell’Associazione “Noi Autonomi e Partite Iva”. A lui il compito di rappresentare l’Associazione sul territorio di competenza e di relazionarsi con le Istituzioni Locali.

“Autonomi e partite iva” è un movimento nuovo radicato in tutta Italia – afferma Antonio Del Giudice – siamo pronti a difendere chi come noi è la colonna portante di questo paese che è stato abbandonato ed offeso da questo governo. Ringrazio per la fiducia ripostami il Presidente Filograna e colgo l’occasione per dire che a breve ci saranno incontri e altre nomine fatte dal sottoscritto per tutti i territori e i paesi della provincia e invito tutti, piccole, medie e grandi imprese e tutte le partite iva e gli autonomi a contattarmi sulla mia e-mail (Tonydelgiudice@virgilio.it) o al mio recapito telefonico 3208648125 per aderire e per diventare coordinatori cittadini. Ora è il momento di dare voce alla nostra categoria, presto ci saranno molte e importanti novità a livello nazionale che vi vedranno protagonisti per abbattere questo Governo che con le sue scelte scellerate e teatrini vari, ha offeso e umiliato la nostra categoria, colonna principale della nostra economia. Ora è il momento di agire”. Conclude il neo coordinatore Provinciale Antonio Del Giudice

adsense – Responsive – Post Articolo