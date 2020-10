BAIANESE. Associazione Svegliamoci: “Sospendere il pagamento di tutti i tributi comunali nei 6 comuni del mandamento”

Stamani attraverso un documento protocollato ai vari uffici comunali, abbiamo richiesto ai sei sindaci del mandamento baianese, di sospendere il pagamento di tutti i tributi comunali per l’anno 2020 a tutte le attività commerciali presenti sul territorio. Le difficoltà sono evidenti e queste ultime restrizioni governative e regionali aumentano i disagi e fanno diminuire gli incassi. Sono riuscito a protocollare per Sperone e Quadrelle, quelle di Mugnano del Cardinale e Sirignano sono state prese in carico dagli uffici e domani mattina devono essere ritirate. Mentre per Avella e Baiano troverò il modo di per farle recapitare . È solo un piccolo impegno che abbiamo preso con gli amici commercianti e portato a termine, con la speranza di essere ascoltati.

