BAIANESE. Caso vaccini fermi al palo, interviene Franco Vittoria (PD)

Pubblichiamo la nota del dirigente nazionale del Partito Democratico Franco Vittoria.

Alla dott.ssa Morgante: “Vaccini COVID 19 e Km”.

Ieri come tanti insegnanti hanno fatto e stanno facendo in questi giorni anche mia moglie si è recata a San Angelo dei Lombardi per il vaccino .

Di ritorno da San Angelo dei Lombardi (organizzazione seria e professionale) ho cercato di chiamare un po’ di rappresentanti istituzionali regionali per capire perché così lontano. Le risposte sono state evasive e purtroppo senza molti chiarimenti. È ovvio che c’è qualcosa che non va! È ovvio che dall’Asl di Avellino attendiamo risposte di chiarimento! È ovvio che la sanità in Irpinia così non va! È ovvio che si poteva organizzare un presidio ad Avellino! Mi aspetterei un sussulto di dignità, ma solo per capire perché bisogna fare 80 km per vaccinarsi, perché ???

Una sola raccomandazione , evitiamo di essere quelli del giorno dopo, sempre in emergenza, sempre faremo, sempre diremo, sempre dopo…

Senza accusare nessuno ma l’ASL di Avellino deve dare una risposta, altrimenti si sprofonda nella giungla. Franco Vittoria

